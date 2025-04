Zabava v prestolnici, ki navdušuje že 20 let

Atlantis niso samo bazeni, nam v zanimivem pogovoru v osrčju Wellnessa Atlantis, ki so ga prenovili pred nekaj meseci, razloži Nataša Keršič Razinger: »To je mesto za zabavo, rekreacijo in za sproščujoč način preživljanja prostega časa. Trudimo se, da z atrakcijami, kot so tobogani in vodna igrala, pa tudi z animacijskim programom naredimo okolje, ki bi bilo čim bolj zanimivo za otroke. Da res radi pridejo sem, da se pri nas zadržujejo in tudi vrnejo.« V tej luči in s takšnim konceptom je zastavljen celoten center. V njem svoj kotiček dobrega počutja najdejo obiskovalci različnih starostnih skupin. S stalnim prilagajanjem zahtevam trga ustvarjajo ponudbo, ki je sodobna in po meri obiskovalcev.

