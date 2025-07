Vsi na štart! Triglav tek povezuje tekače vseh generacij

Tek je ena najpreprostejših športno-rekreacijskih aktivnosti. Vse, kar zanjo potrebujemo, so volja do gibanja in športni copati. Izvajamo ga lahko kjer koli in kadar koli – tečemo v mestnem parku, po cesti, v gozdu in telovadnici. Za piko na i pa nam še koristi; izboljšuje telesno pripravljenost, krepi srčno-žilni sistem in pozitivno vpliva na počutje. Pomaga nam lahko tudi do boljšega družabnega življenja, saj samostojen tek vedno lahko zamenjamo za tek v skupini in tako spoznavamo enako misleče. Mnogi tekači se prav zato radi priključijo skupinskim treningom, tečejo v družbi tekaških prijateljev in se redno udeležujejo tekaških prireditev. In prav letos se že trinajstič odpira priložnost, da doživite skupinski tek v vsej njegovi veličini!

