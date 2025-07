Video: To je tako, kot bi dobil Nobelovo nagrado

Oglejte si zanimiv pogovor med očetom in sinom:

Dr. Martin Trampuš je odraščal z vonjem po zobni ordinaciji in zvokom stomatoloških instrumentov v ozadju. Medtem ko so se njegovi vrstniki igrali na igrišču in se družili s prijatelji, je Martin opazoval očeta pri delu v ordinaciji, radovedno spremljal vse postopke, se mimogrede učil in … si tu in tam privoščil tudi kakšen piškot iz ordinacije, ki je bivanje v kliniki naredil še prijetnejše. Spoznaval je tudi delo zobnih tehnikov, natančnost posegov in postopoma gradil odnos s pacienti. Čisto naravno je bilo, da ga je ta svet posrkal vase.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA