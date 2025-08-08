VIDEO: Neravnovesje v črevesju vzrok za številne bolezni (dr. Teja Klančič in Tereza Poljanič)

Z gostjama Terezo Poljanič, avtorico knjig z zdravimi recepti in ustanoviteljico izdelkov Tereza’s Choice, in dr. Tejo Klančič, molekularno biologinjo, z doktoratom iz prehrane, metabolizma in genetike ter magisterijem iz prehrane in biomedicine, govorimo o mikrobiomu, osi črevo–možgani in o tem, kako vsakdanji izbor hrane sooblikuje naš imunski odziv in energijo.

Zdrava prehrana – trend ali nujnost današnjega časa?

Dr. Teja Klančič meni, da se o tem, kakšno hrano jemo in kakšno je naše črevesje, trenutno veliko govori predvsem zato, ker je ogromno težav:

»Predstavljamo si črevesje kot ekosistem, kot družbo, kot gozd, kjer so naseljene živali in rastline, vsi členi pa komunicirajo med seboj, s čimer je zagotovljeno nekakšno ravnovesje.«

Zato je po njenem mnenju ključno, da jemo kakovostno hrano, s čimer vzdržujemo ta ekosistem: »Pa tudi zato, da iz nje prejmemo substance, ki so protivnetne, ki hranijo našo črevesno steno in pozitivno vplivajo na našo psiho, na naše možgane.«

Tereza Poljanič: Bolezen mame in nekdanjega fanta je življenje obrnilo na glavo

Tereza zase pravi, da je bila tipična najstnica, ki se ni pretirano ukvarjala s tem, kako deluje njeno telo, ali bolj specifično črevesje, dokler nista za rakom zbolela njena mama in takratni fant. Takrat se je v marsikaterem pogledu za njihovo družino življenje popolnoma spremenilo.

Dr. Teja Klančič: Zdravje črevesja je povezano s številnimi novodobnimi boleznimi

Molekularna biologinja pojasni, da je črevesje področje, ki je v zadnjih desetih letih deležno podrobne obravnave.

»Ogromno raziskav se dela na področju mikrobioma, ne samo o tem, s katerimi boleznimi je povezano samo zdravje črevesja, ampak tudi, kako povečati raznolikost bakterij, da bo odziv na zdravljenje, na primer z imunoterapijo pri raku, boljše,« pravi in dodaja, da je črevesje povezano tudi z novodobnimi boleznimi, kot so: anksioznost, depresija, sladkorna bolezen tipa dva itd.

Dr. Teja Klančič je prepričana, da ima vsak od nas moč, da vsakodnevno izbira stvari, s katerimi si na dolgi rok znižuje tveganje za določene bolezni.

Kako naj se vsega skupaj lotimo, ali se lahko kdaj tudi pregrešimo, ali nam lahko pomagajo kakšni prehranski dodatki in zakaj moramo nujno preprečiti, da bi stena našega črevesja postala prepustna. Vse to izveste v tokratnem podkastu. Celotna epizoda vas čaka TUKAJ - na Onaplus.si.