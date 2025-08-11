Veste, katera pijača nas najbolj hidrira? Ne, ni voda

Zagotovo ste že sami ugotovili, da ko vas napade res močna žeja, na primer tista, ki nastopi ob hudi vročini ali intenzivni športni aktivnosti, voda ne pomaga prav veliko.

To potrjuje tudi raziskava škotske univerze St. Andrews, ki jo povzema CNN. V njej so primerjali učinke hidracije različnih napitkov. Rezultati kažejo, da voda, običajna in gazirana, sicer dobro in hitro hidrirata telo, vendar pijače z majhno vsebnostjo sladkorja, maščob ali beljakovin še bolje ohranjajo hidracijo skozi daljše časovno obdobje.

Avtor študije, profesor Ronald Maughan, pojasnjuje, da je razlog v odzivu našega telesa na pijače. Eden od dejavnikov je količina zaužite pijače: več kot popijemo, hitreje se pijača izprazni iz želodca in se absorbira v krvni obtok, kjer lahko razredči telesne tekočine in nas hidrira.

Moč mleka

Drugi dejavnik, ki vpliva na to, kako dobro nas pijača hidrira, je njena hranilna sestava. Raziskava potrjuje, da, na primer, mleko bolj hidrira kot navadna voda, ker vsebuje mlečni sladkor laktozo, nekaj beljakovin in maščob, ki upočasnijo praznjenje tekočine iz želodca in tako podaljšajo proces hidracije.

Mleko vsebuje tudi natrij, ki deluje kot goba in zadržuje vodo v telesu, zaradi česar se izloči manj urina.

PREBERITE ŠE -> Kortizol: hormon, ki ključno vpliva na pridobivanje (in izgubo) kilogramov

Povsem enako učinkujejo rehidracijske raztopine, ki se uporabljajo za zdravljenje driske. Te vsebujejo manjše količine sladkorja ter natrij in kalij, ki prav tako pomagajo pri ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.