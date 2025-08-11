HIDRACIJA

Veste, katera pijača nas najbolj hidrira? Ne, ni voda

Trik je v tem, koliko časa pijača ostane v našem telesu.
Fotografija: Hidracija je pomembna za ohranjanje zdravih sklepov, preprečuje okužbe in prenaša hranila do naših celic. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Hidracija je pomembna za ohranjanje zdravih sklepov, preprečuje okužbe in prenaša hranila do naših celic. Foto: Shutterstock

Da. M.
11.08.2025 ob 12:14
11.08.2025 ob 12:15
Da. M.
11.08.2025 ob 12:14
11.08.2025 ob 12:15

Poslušajte

Čas branja: 1:55 min.

Zagotovo ste že sami ugotovili, da ko vas napade res močna žeja, na primer tista, ki nastopi ob hudi vročini ali intenzivni športni aktivnosti, voda ne pomaga prav veliko.

To potrjuje tudi raziskava škotske univerze St. Andrews, ki jo povzema CNN. V njej so primerjali učinke hidracije različnih napitkov. Rezultati kažejo, da voda, običajna in gazirana, sicer dobro in hitro hidrirata telo, vendar pijače z majhno vsebnostjo sladkorja, maščob ali beljakovin še bolje ohranjajo hidracijo skozi daljše časovno obdobje.

Avtor študije, profesor Ronald Maughan, pojasnjuje, da je razlog v odzivu našega telesa na pijače. Eden od dejavnikov je količina zaužite pijače: več kot popijemo, hitreje se pijača izprazni iz želodca in se absorbira v krvni obtok, kjer lahko razredči telesne tekočine in nas hidrira.

Moč mleka

Drugi dejavnik, ki vpliva na to, kako dobro nas pijača hidrira, je njena hranilna sestava. Raziskava potrjuje, da, na primer, mleko bolj hidrira kot navadna voda, ker vsebuje mlečni sladkor laktozo, nekaj beljakovin in maščob, ki upočasnijo praznjenje tekočine iz želodca in tako podaljšajo proces hidracije.

Mleko vsebuje tudi natrij, ki deluje kot goba in zadržuje vodo v telesu, zaradi česar se izloči manj urina.

PREBERITE ŠE -> Kortizol: hormon, ki ključno vpliva na pridobivanje (in izgubo) kilogramov

Povsem enako učinkujejo rehidracijske raztopine, ki se uporabljajo za zdravljenje driske. Te vsebujejo manjše količine sladkorja ter natrij in kalij, ki prav tako pomagajo pri ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hidracija kava sladkor voda brezalkoholne pijače alkohol mleko

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.