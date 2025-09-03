Predstavitvena informacija

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
Fotografija: V Sloveniji živi z demenco približno 47.000 ljudi, število pa zaradi staranja prebivalstva narašča. FOTO: Depositphotos
V Sloveniji živi z demenco približno 47.000 ljudi, število pa zaradi staranja prebivalstva narašča. FOTO: Depositphotos

P. I.
03.09.2025 ob 15:33
P. I.
Že več kot desetletje je september namenjen prizadevanju svetovne skupnosti za večje razumevanje demence. Na pobudo organizacije Alzheimer’s Disease International (ADI) je ta mesec namenjen ozaveščanju o demenci in zmanjševanju stigme, njenih posledicah in številnih izzivih, s katerimi se vsakodnevno spopadajo oboleli in njihove družine. Gre za priložnost, da kot družba spregovorimo o temi, ki je še vedno prepogosto potisnjena na rob, čeprav se tiče vseh nas.

Po ocenah Alzheimer’s Disease International (ADI) živi z demenco danes po svetu več kot 55 milijonov ljudi. Do leta 2050 naj bi se njihovo število skoraj potrojilo, kar kaže na to, da bo demenca ena največjih zdravstvenih, socialnih in družbeno ekonomskih preizkušenj prihodnosti. Kljub temu pa je razumevanje in prepoznavanje bolezni še vedno presenetljivo slabo. Zato je ADI za letošnji slogan izbral »Pomenimo se o demenci! Pomenimo se o Alzheimerjevi bolezni!«. S tem poudarja, kako pomembno je spregovoriti in se pogovoriti o demenci. Pogovor ustvarja prostor za več znanja, več empatije in predvsem za zgodnejše prepoznavanje znakov bolezni ter boljši dostop do ustrezne podpore.

Demenca ni normalen del staranja. Je nevrodegenerativna bolezen, ki postopoma vpliva na spomin, mišljenje, vedenje in samostojnost. A če je odkrita pravočasno, lahko diagnostika, ustrezna obravnava in podporno okolje bistveno pripomorejo k boljši kakovosti življenja. Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva demenca.

Naročnik oglasne vsebine je Spominčica

