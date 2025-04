Trobentice: užitne cvetlice, ki lajšajo migrene in prehlad

Trobentica velja poleg zvončkov za prvo znanilko pomladi. O tem pričata tudi njeni imeni v latinščini (Primula vulgaris) in angleščini (primrose), saj »primus« pomeni prvi, »prima rosa« pa je latinsko za prva cvetlica.

Naši predniki so prav zaradi tega verjeli, da ima trobentica čarobno moč in da je kot ena prvih pomladanskih rastlin sposobna vezati sončno energijo ter pregnati demone.

V ljudskem zdravilstvu je že od nekdaj cenjena za zdravljenje ran, glavobolov, lajšanje prehladov in nego kože, izročilo pa pravi, da trobentica v žepu osebe lahko privabi ljubezen ali odžene norost.

Pazite, da je ne zamenjate z neužitnimi jegliči

Trobentice strokovno imenujemo navadni jeglič in spadajo v botanično družino jegličevk (Primulaceae). V Sloveniji raste deset predstavnikov te družine. Najbolj razširjena je prav trobentica, ki je užitna od rumenih cvetov do korenin, zeliščarji pa bolj kot njo cenijo visoki jeglič (Primula elatior) in pomladanski jeglič (Primula veris), ker naj bi bila bolj zdravilna, vendar izkušnje kažejo, da so zdravilne lastnosti vseh treh primerljive, pravi poznavalka in nabiralka divjih rastlin ter doktorica biokemije in molekularne biologije Katja Rebolj