Tina Košir in Suzana Zagorc: Pot do notranjega miru in tišina, ki celi (VIDEO)

Pogovarjali smo se o spoznanjih, ki nas lahko opolnomočijo, in o praznem prostoru, ki nam omogoča, da se, če ne drugega, malce odpočijemo od vseh vlog, zahtev in pričakovanj.

V studiu smo gostili modri ženski. Vsaka na svoj način ustvarja prostor za iskrenost, refleksijo in notranjo rast. Dr. Tina Košir je filozofinja, publicistka, učiteljica joge in meditacije ter avtorica priljubljenih programov Pot navznoter. Je iskalka tišine, globine in resnice. Njeni uvidi o duhovnosti in smislu niso vsiljivi, a nas vedno znova postavijo pred ogledalo. S preprostimi, a poglobljenimi vprašanji spodbuja, da se ustavimo in preverimo: Ali živim to, kar čutim, ali le tisto, kar se od mene pričakuje?

V studiu se nam je pridružila Suzana Zagorc, pisateljica in komunikologinja, ki je doslej izdala tri romane, v maju je pri Cankarjevi založbi izšla njena nova knjiga z naslovom Ne poznam je. Suzana ne piše zato, da bi ugajala – piše, ker mora. Njene zgodbe zarežejo, ker prihajajo iz izkušenj, ki niso olepšane, a obenem zdravijo, ker so napisane s srcem in pogumom. Z iskreno besedo odpira teme identitete, bolečine, poguma in ženskosti v sodobnem svetu.

