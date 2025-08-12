Predstavitvena informacija
Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov
Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
Odpri galerijo
Občutek, da so noge po dolgem dnevu »težke kot svinec«, poznajo številne ženske. Vročina, ure sedenja ali stanja, pomanjkanje gibanja in neudobni čevlji vse pogosteje vodijo v utrujenost, otekline in celo krče v nogah. Večina žensk to hitro pripiše letom, stresu ali genetiki. V resnici ti znaki lahko kažejo na nekaj več.
Naročnik oglasne vsebine Servier Pharma
Predstavitvene informacije
Več...
2.Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več