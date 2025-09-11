Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Gibanje ni rezervirano za mladost. Prav nasprotno – v zrelih letih postane temelj za ohranjanje zdravja, samostojnosti in življenjske radosti. Redna telesna dejavnost lahko prepreči ali omili mnoge težave, povezane s staranjem, izboljša počutje in okrepi občutek lastne vrednosti. Če kdo, potem to potrjuje Edi Tuš, 71-letni upokojenec, ki v tretjem življenjskem obdobju odkriva čare aktivnega življenja.

Naš sogovornik tedensko redno trenira in sodeluje na tekaških prireditvah, tudi v tujini. Gibanje vidi kot dolgoročno naložbo v zdravje.

Z njim smo se pogovarjali pred letošnjim Aktivnim dnevom starejših, ki bo potekal v okviru Evropskega tedna športa 2025, ko bodo številne aktivnosti po vsej Sloveniji namenjene prav starejšim generacijam. Zgodbe, kot je njegova, so opomnik, da za gibanje nikoli ni prepozno in da lahko vsaka nova etapa v življenju postane priložnost za zdrav začetek.

Naročnik oglasne vsebine je OKS-ZŠZ