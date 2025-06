Ta plevel je bil nekoč izredno cenjena zelenjava, saj vsebuje največ omega-3

Navadni tolščak ali portulak je marsikomu znan kot plevel, a ni bilo vedno tako. Že v antiki je med starimi Grki in Rimljani veljal za zdravilno rastlino, uživali so ga kot zelenjavo, a ker se tako rad sam zaseje in razrašča, so ga sodobni vrtičkarji v želji po urejenih gredicah in angleški travici začeli preganjati s svojih posesti. Kakšna škoda! Pozabilo se je namreč tradicionalno znanje, da je tolščak ne samo užiten, ampak tudi izredno okusen in zdravilen.

Odkar je bilo o njem narejenih več znanstvenih raziskav, ki so potrdile učinke, ki so mu jih pripisovali že naši predniki, nezahtevni tolščak znova pridobiva na svoji veljavi. Zdaj ga ljudje iščejo v vrtnih centrih in sadijo na svoji zemlji, saj se ga splača imeti pri roki svežega.

Zakaj je tolščak tako zdrav?

Tolščak je mesnata rastlina, ki vsebuje ogromno vode, a malo kalorij in hranil, vendar so tista, ki jih premore, izredno dragocena. Pravzaprav po vsebnosti omega-3 maščobnih kislin prekaša vse druge zelene rastline, ima pa tudi eno največjih vsebnosti vitamina A, kalija pa celo toliko kot banane ali avokado. Poleg tega vsebuje še vitamine C in B-kompleksa (riboflavin in niancin), magnezij, kalcij, železo, betakarotene (sedemkrat več kot korenje) in zdrave sluzi ...

