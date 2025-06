Suzana Zagorc: Zdravilni trenutek se je zgodil, ko sem našla zgodbo prababice (VIDEO)

Danes se marsikdo sprašuje, zakaj je v družbi toliko izgorelosti, ko pa živimo veliko bolj lagodno življenje kot naši predniki, ki so prestajali vojne, lakoto, hude bolezni, za katere ni bilo zdravil, težaško fizično delo. V luči te primerjave se naši razlogi za izčrpanost zdijo medli. Pa je res tako?

Tudi pisateljico in komunikologinjo Suzano Zagorc je lastna izgorelost močno presenetila. Veliko je namreč prebrala o njej in se trudila počasneje živeti, vendar se je izkazalo, da to ni dovolj. Na neki točki ji je telo reklo ne.

Avtorica treh romanov, katere nova knjiga Ne poznam je je pravkar izšla pri Cankarjevi založbi nam je v podkastu Onaplus zaupala, kako težko ji je bilo po rojstvu otroka, ki si ga je zelo želela. Priznava, da se takrat ni mogla pomiriti samo z vlogo matere. »Čutila sem, da moram pisati, da moram biti športno aktivna, kot da bo zdaj šel svet mimo. Nisem se mogla pomiriti, saj se mi je zdelo, da me vse nagovarja,« pravi in opisuje, kako je posledično dolgo časa živela na »adrenalinski avtocesti«.

Ko je nato doživela izgorelost, je začela brskati po svoji preteklosti in ugotovila, da je ...

