Srednja leta so ključna za zdravje možganov (in kako lahko sami upočasnimo staranje)

Raziskava, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, ena bolj znanih znanstvenih revij), dokazuje, da staranje možganov ni linearno in ima jasne prehodne točke.

Raziskovalci so analizirali možgane več kot 19.300 posameznikov in ugotovili, da se funkcionalna komunikacija med možganskimi regijami začne destabilizirati okoli 44. leta, z največjim pospeškom pri 67. letu in platojem pri 90. letu. To odkritje kaže pomembnost srednjih let kot kritičnega obdobja, v katerem lahko sami veliko pripomoremo k temu, da preprečimo ali upočasnimo staranje možganov.

V tem obdobju možgani doživljajo zmanjšan dostop do energije, vendar so nevroni še vedno sposobni delovati. Metabolne spremembe, kot je odpornost na inzulin v nevronih, so glavni povzročitelji staranja možganov, ki so vzrok vaskularnim in vnetnim spremembam.

Ugotovili so, da ketoni, ki služijo kot alternativno gorivo za možgane, lahko stabilizirajo možganska omrežja, z največjim učinkom med 40. in 59. letom starosti. Ketonske diete (oziroma keto diete, ki temeljijo na visokem vnosu maščob) ali dodatki bi lahko zato igrali ključno vlogo pri dolgoročnem zdravju možganov