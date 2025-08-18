So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!
Ste se že kdaj zalotili, da na fotografijah nasmeh zakrijete z zaprtimi ustnicami ali roko? Se izogibate določenim jedem, ker niste prepričani, da bo vaša proteza zdržala? Ste celo prišli do točke, ko ne uživate več v družabnih dogodkih in namesto da bi šli na snidenje s prijatelji in sorodniki, raje ostanete doma? In ne nazadnje: ste naveličani vsakodnevnega čiščenja proteze, neprijetnega tiščanja in občutka, da vam nikoli ne zagotavlja tiste brezskrbnosti, ki ste jo nekoč imeli?
Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA