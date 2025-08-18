Predstavitvena informacija

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
Fotografija: V Ortoimplant DENTAL SPA vsak pacient prejme individualen načrt terapije, prilagojen njegovim željam in potrebam. FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
V Ortoimplant DENTAL SPA vsak pacient prejme individualen načrt terapije, prilagojen njegovim željam in potrebam. FOTO: Črt Piksi

P. I.
18.08.2025 ob 11:24
18.08.2025 ob 11:24
P. I.
18.08.2025 ob 11:24
18.08.2025 ob 11:24

Poslušajte

Čas branja: 0:55 min.

Ste se že kdaj zalotili, da na fotografijah nasmeh zakrijete z zaprtimi ustnicami ali roko? Se izogibate določenim jedem, ker niste prepričani, da bo vaša proteza zdržala? Ste celo prišli do točke, ko ne uživate več v družabnih dogodkih in namesto da bi šli na snidenje s prijatelji in sorodniki, raje ostanete doma? In ne nazadnje: ste naveličani vsakodnevnega čiščenja proteze, neprijetnega tiščanja in občutka, da vam nikoli ne zagotavlja tiste brezskrbnosti, ki ste jo nekoč imeli?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

Več iz te teme:

zobni vsadki Zygoma implantologija Ortoimplant DENTAL SPA dr. Zdenko Trampuš All-On-4

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.