Se radi pritožujete in jamrate? Takšne škodljive učinke ima to na možgane

Pravijo, da smo Slovenci narod, ki se rad pritožuje in jamra. Za nekatere ljudi se celo zdi, kot da je to njihov prostočasni hobi.

Pritoževanje je tudi skrajno nalezljivo. Včasih nam niti ni treba biti dolgo v stiku z osebo, ki jamra, da ne bi še sami začeli »sočutno« izražati svojega nezadovoljstva nad stvarmi. Saj veste, če vam nekdo začne razlagati, kako je vse v njegovem življenju slabo, mu verjetno že iz vljudnosti ne boste odgovorili, da kar pokate od sreče.

A pritoževanje in jamranje nista zgolj nedolžni razvadi, ugotavlja psihologija. Ne samo, da nam takšno vedenje onemogoča, da bi v danih trenutkih resnično uživali, z nenehnim spotikanjem ob malenkosti si lahko celo pokvarimo pretekle življenjske spomine.

Da, prav ste prebrali, pritoževanje nima samo vpliva na tukaj in zdaj ter našo prihodnost, ampak lahko celo negativno predrugači to, kako se spominjamo preteklosti.

Raziskave o utrjevanju spomina kažejo, da pritoževanje terja visoko psihološko ceno, pravi belgijski filozof in profesor dr. Bence Nanay, ki na priznani univerzi Cambridge in univerzi v Antwerpnu povezuje polja psihologije, filozofije in nevroznanosti. To pa zato, ker človeški spomin deluje drugače, kot si marsikdo predstavlja.

»Mamljivo je razmišljati o spominu kot o nekakšnem skladišču: svoje izkušnje pospravimo, kot bi shranili škatlo, in ko se kasneje vrnemo, jih lahko preprosto vzamemo ven in najdemo natanko to, kar smo shranili.

