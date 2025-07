Schmorlova hernija: obvladovanje bolečin v hrbtu

Vsi, ki trpijo zaradi bolečin v hrbtu, poznajo najpogostejše vzroke za to nelagodje, kot so nateg mišic, hernija diska ali artritis. Obstajajo tudi drugi, manj znani vzroki za bolečine v hrbtu, ki lahko enako vplivajo na kakovost vašega življenja. Eno takšnih stanj je Schmorlova hernija oziroma hernija intravertebralnega diska.

Schmorlova hernija je vrsta hernije diska, ki nastane, ko gelu podobna snov v sredici medvretenčnih ploščic zdrsne ven in se zaradi težav s končno ploščo vretenca izboči navzgor ali navzdol v sosednja vretenca. Medvretenčne ploščice blažijo udarce in so iz želeju podobne sredice s čvrsto in prožno zunanjo plastjo. Če se prožni del ploščice premakne, se lahko mehkejši notranji del izboči navzven. Če ta izboklina pride v stik s kostnim mozgom znotraj vretenca, lahko povzroči vnetje.

