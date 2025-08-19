PODKAST

S klopnim meningoencefalitisom se lahko okužimo tudi pri uživanju takšnega mleka

Približno tretjina bolnikov klopa sploh ne opazi, posledice so lahko izjemno hude, marsikaj pa bi lahko preprečili s cepljenjem.
Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič je specialistka družinske medicine in profesorica na katedri za družinsko medicino ljubljanske medicinske fakultete. V podkastu V ambulanti z dr. Orlom je spregovorila o nevarnostih, ki jih prinašajo klopi.
Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič je specialistka družinske medicine in profesorica na katedri za družinsko medicino ljubljanske medicinske fakultete. V podkastu V ambulanti z dr. Orlom je spregovorila o nevarnostih, ki jih prinašajo klopi.

19.08.2025 ob 08:56
Prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič ima kot družinska zdravnica ogromno znanja s področja celotne medicine, v tokratnem podkastu pa se je osredotočila na osveščanje o zaščiti pred klopi.

Klop je namreč izjemno nevarna žival, pred katero pa se lahko dobro zaščitimo. »Včasih je bil to pomladno poletni problem, zdaj pa že februarja, včasih celo januarja pridejo pacienti s kožnimi spremembami. Ko ima človek te znake, ga začne močno skrbeti. Zato vedno spodbujam ljudi, da ko je še čas, opravijo cepljenja in se tako zaščitijo,« pravi družinska zdravnica in dodaja, da klopi nikakor niso samo v gozdu, temveč nas zlahka najdejo tudi na vrtu ali v parku.

»Moja pacientka, gospa v 60. letih, navdušena gobarka, mi je trdila, da nje klopi ne marajo, da ga nikoli ne dobi, čeprav veliko hodi v gozd. Tisto leto je zbolela za klopnim meningoencefalitisom (KME), ki ji je pustil posledice,« pove zdravnica

