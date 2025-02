Resnica o cvrtnikih na vroči zrak: Niso tako zdravi in nedolžni, kot jih opevajo

Cvrtniki na vroči zrak niso nova pogruntavščina, na tržišču so že več kot desetletje, pa vendar so v zadnjem času doživeli pravi razcvet. K temu so zagotovo pripomogle povišane cene elektrike, saj naj bi bili cvrtniki na vroči zrak bolj varčni porabniki energije kot klasične pečice, ki jih imamo v kuhinji. Sploh ljudje, ki živijo sami ali v paru, jih radi uporabljajo, saj je v njih preprosto pripraviti manjše količine hrane.

Še največja prodajna obljuba teh cvrtnikov pa se običajno glasi, da je hrana, pripravljena v njih, tako okusna kot ocvrta v olju, a veliko bolj zdrava in manj redilna. Pa to res drži? Odgovor vas utegne presenetiti.

Kako deluje cvrtje na vroči zrak

Cvrtniki na vroči zrak so pravzaprav neke vrste hibridi med klasičnimi cvrtniki (fritezami) in konvekcijskimi pečicami. Kot že ime razkriva, delujejo na vroči zrak, tega po posodi običajno poganja ventilator, podobno kot pri konvekcijski pečici, temperatura zraka pa je okrog 200 stopinj Celzija.

S klasičnimi cvrtniki imajo cvrtniki na vroči zrak po drugi strani skupno to, da imajo oboji košarico za hrano, ki omogoča, da živila med pečenjem z vseh strani obkroža toplota. Na ta način se doseže podoben učinek kot pri klasičnem cvrtju, in sicer se živila od zunaj hrustljavo zapečejo, znotraj pa ostanejo mehka, vendar brez uporabe velikih količin olja.

Cvrtje na vroči zrak spodbuja nastanek rakotvornih snovi v živilih

