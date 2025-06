Priznani bioenergetik Bojan Bone: Smo na prelomni točki, dogaja se veliko čiščenje

Rekla mi je, da je eden najbolj čistih, neobsojajočih in nesebičnih ljudi, kar jih pozna, in da s pomočjo posebnih tehnik meditacije aktivira notranje potenciale. Da številni, ki so bili pri njem, pričajo o neverjetnih spremembah.

Nekoč sem se vdala in šla k njemu skupaj z njo. Bila je posebna izkušnja. Takrat bolj zaradi raziskovanja, kam nas lahko odpelje podzavest, kako vstopiti v eno od vzporednih življenj, če temu lahko rečemo tako. In potem sem se vračala.

S sestro Polono Anastassio Čepon, specializantko integrativne psihoterapije ter članico Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo, sta kot ubran tandem nekaj časa delovala v centru Svet energij v Domžalah, organizirala številne delavnice, nato sta začela vsak samostojno svetovalno prakso.

Kasneje sem slišala še več zgodb ljudi, ki so po terapijah z njim doživeli »velike spremembe«, tudi o »čudežnih ozdravljenjih« ali zanositvi po večletnih neuspešnih poskusih. Bile so tudi osebe, ki so se po njegovih terapijah »sicer počutile bolje«, a so rekle, da so se kmalu zatem vrnile v stare vzorce.

Zanimalo me je, zakaj na nekatere določene tehnike delujejo, na nekatere ne; kako varno je »odpirati« podzavest in kaj lahko, ko smo pred težkim življenjskim izzivom, v resnici naredimo sami.

Za uvod: kaj se dogaja s svetom, v katerem smo se znašli? Na kateri točki smo?

Smo v dobi velikih sprememb, tektonskih premikov, ki nakazujejo začetek zlate dobe.

Zlata doba? V času, ko se okrog nas dogajajo tako prelomne strašne stvari, ko se zdi, da svet razpada, da gre naša civilizacija na pot samouničenja?

Res je, smo na prelomni točki, dogaja se veliko čiščenje. Če pogledate okrog sebe, vidite številne ljudi, ki jih je vrglo iz ravnovesja. Tudi sam vidim, da k meni prihaja vse več ljudi, ki imajo težave z depresivnimi stanji, tesnobo. Covid je bil resna prelomnica za ves svet. Ljudje so se stresli, začeli so se spraševati o obstoju, smislu. Od takrat se stvari dogajajo z bliskovito naglico, vibracija planeta se povečuje …

Zdi se, da gremo prav v nasprotno smer od visokih vibracij.

Ne bi rad komentiral aktualne politične situacije, ker poskušam gledati na vse te procese drugače, celostno, globalno. Energija Zemlje se spreminja, mi moramo stopati v korak z njo. Smo v prehodu v četrto dimenzijo, to se bo dogajalo do leta 2029. Ko bomo vstopili v leto 2033, bo to ...

