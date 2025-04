Presenetljivi učinki jagod na zdravje: Jesti bi jih morali vsaj trikrat na teden

Preden vam razkrijemo, za kaj vse so dobre jagode, naj vam za začetek zaupamo zanimivost, ki bo marsikoga presenetila. Čeprav jih uvrščamo med sadje, rdeči deli jagod botanično gledano niso sadeži, ampak so »pravi« sadeži rumene pikice, posejane po rdeči povrhnjici. Tem rumenim pikam ljudje zmotno pravijo semena, a so v resnici »pravi« plodovi jagode, ki jih imenujemo rožke in v notranjosti skrivajo seme.

Kaj je torej rdeče sočno meso jagode, s katerim se tako radi sladkamo?

Botanično se mu pravilno reče birni plod, in je pravzaprav samo tisti del rastline, ki je povezoval cvet s steblom, medtem ko so drobne rumene rožke plodovi, ki nastanejo iz oplojenih jajčnikov rastline, kot večina drugih vrst sadja. Ko boste naslednjič ugriznili v jagodo, se lahko pošalite, da niste pojedli samo enega sadeža, ampak kar 200, saj povprečno rdečo jagodo krasi okrog 200 rumenih plodov ...