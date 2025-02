Pozabite na čemaž, ta (manj znana) zdravilna rastlina ima še boljši okus po česnu

Takšen okus ima tudi divje zelišče, ki sliši na ime navadna česnovka. Ker je razširjena po vsej Sloveniji, ste verjetno že kdaj naleteli nanjo, ko boste prebrali, za kaj vse je dobra, pa jo boste zagotovo želeli tudi nabrati in poskusiti.

Pri nas zdravilna, v Ameriki preganjana

Navadna česnovka (Alliaria petiolata) je avtohtona evropska spomladanska rastlina, ki v Evropi (od Sicilije do Švedske) raste že od nekdaj in so jo naši predniki cenili tako zaradi prijetnega pikantnega okusa kot zaradi njenih zdravilnih učinkov. Uživali so jo tako revni kot višji sloji prebivalstva in jo uporabljali za blaženje težav z dihali in zajedavci.

Ker se jim je zdela tako zdravilna, so jo koli leta 1800 evropski priseljenci odnesli tudi v Severno Ameriko, kjer pa je žal postala invazivna rastlina, saj tam ni imela naravnih sovražnikov. Poleg tega ima tudi alelopatsko lastnost, kar pomeni, da v zemljo skozi korenine izloča snovi, ki zavirajo rast drugih rastlin. Zaradi tega je Američani ne marajo in jo preganjajo kot izredno škodljivi plevel, Evropejci (in tukajšnje živali) pa v njej uživamo še danes, saj cenimo njen okus in hranilno vrednost ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.