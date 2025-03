Polžja slina: kozmetična sestavina z neverjetnim učinkom na staranje kože

Če ste že kdaj z vrta pobirali polže, potem boste verjetno vedeli, kako težko je s kože umiti njihovo sluz. A ta sluz, imenovana polžja slina, vsebuje dragocene hranilne snovi.

Znanstvene raziskave so pokazale, da ima neverjetne učinke na kožo, zaradi česar je že vrsto let priljubljena sestavina korejske kozmetike, uporablja pa se celo v medicini, saj zdravi različne vrste ran bolje kot drugi pripravki.

Italijani vodijo v živalim prijazni pridelavi polžje sline

Uporaba polžje sline v zdravilne in lepotne namene ni nova pogruntavščina. Že v antiki so ljudje poznali njene blagodejne učinke. Starogrški zdravnik Hipokrat jo je v svojih zapisih priporočal za zdravljenje kožnih vnetij, v 19. stoletju pa so polžjo slino začeli oglaševati kot pomlajevalno sredstvo, ki gladi kožo, in tudi kot zdravilo za celo vrsto tegob, od hernije do tuberkuloze.

Danes se nam k sreči ni treba več zanašati na ljudska priporočila, saj je delovanje polžje sline preučilo že več sodobnih raziskav in študij, ki so o tej naravni snovi odkrile presenetljive stvari. Prva tako se je izboljšal način pridobivanja polžje sline.

Če so nekoč polže strli, da so prišli do nje, to danes ni več potrebno, saj je italijanski strokovnjak in predsednik Mednarodnega inštituta za gojenje polžev (ki že več kot 50 let deluje na severu Italije) Simone Sampo razvil metodo, ki polže v posebnih komorah stimulira k proizvodnji sline, ne da bi jih pri tem ranili, raziskave pa so pokazale, da je slina, pridobljena na ta živalim prijaznejši način tudi kvalitetnejša in zato tudi bolj iskana v kozmetiki in medicini ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.