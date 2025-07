»Počutim se, kot da moje noge tehtajo 100 kilogramov«

Vroči dnevi, dolge ure sedenja v pisarni, lovljenje obveznosti od jutra do večera, in to po možnosti v neudobnih čevljih. Vam je znano? Rezultat so pogosto težke in utrujene noge, zvečer otekli gležnji, morda celo nočni krči v mečih in drobne razpokane žilice na nogah. Večina žensk to hitro pripiše letom, stresu ali genetiki. V resnici ti znaki lahko kažejo na nekaj več.

Bolečina, otekanje in krči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot del vsakdana. Naše telo nam z različnimi signali sporoča, da nekaj ni v ravnovesju – in prav noge so pogosto med prvimi, ki opozorijo na težave v obtoku.

Ko je otekanje lahko nekaj več

»Poleti me ob koncu dneva sandali vedno malo stiskajo in moram popustiti paščke.« »Kadar je vroče, se mi zdi, da so moje noge iz ure v uro težje.« »Ponoči me pogosto grabijo krči, verjetno mi primanjkuje magnezija.« »Na nogah imam razpokane žilice. Ni kaj, to imamo v družini.« Takšni pogovori med ženskami niso redkost. Težave z nogami pogosto pripišemo genetiki, stresu, vremenskim spremembam ali preprosto staranju. V resnici so opisane težave lahko posledica kronične venske bolezni (KVB).

Naročnik oglasne vsebine Servier Pharma