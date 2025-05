Plantarni fasciitis: vzroki, simptomi in učinkovito zdravljenje

Kako pogosto se vam dogaja, da vas ob prvih jutranjih korakih zabode ostra bolečina v peti? Ali pa da vas po daljšem sedenju pri hoji preseneti neprijeten občutek – kot da bi vas nekdo z iglo pičil v stopalo? Morda ta bolečina po nekaj minutah celo popusti, vendar se pogosto tudi vrača, še posebej po daljši hoji, teku ali napornem dnevu. Takšni simptomi niso naključni, še manj pa redki in čisto možno je, da imate eno najpogostejših težav s stopalom, imenovano plantarni fasciitis.

Čeprav je to težava, ki najpogosteje prizadene športnike, predvsem tekače in posameznike s specifičnimi poklici, se lahko pojavi tudi med širšo populacijo. Vzrok za nastanek je namreč pogosto povezan s čezmerno mehansko obremenitvijo ali kronično preobremenitvijo, ki povzroča mikropoškodbe in vnetja.

Simptomi se običajno razvijajo postopoma, in čeprav plantarni fasciitis ni nevaren, lahko bistveno vpliva na kakovost vašega vsakdana. Bolezen lahko preide v kronično obliko...

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit