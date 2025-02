Parodontoza: tihi sovražnik, ki vam lahko oslabi srce in pljuča

Parodontoza je ena najpogostejših bolezni ustne votline – skoraj polovica odraslih, starejših od 30 let, kaže znake parodontalne bolezni, pri čemer približno devet odstotkov odraslih trpi za hudimi oblikami te bolezni. Čeprav je pogostejša pri starejših odraslih, lahko prizadene ljudi vseh starosti, vključno z mladostniki.

Pogosto poteka brez bolečin, zato večina obolelih sploh ne ve, da jo ima. Morda ste kdaj opazili krvavenje dlesni med čiščenjem zob ali rahlo majavost nekaterih zob, a temu niste pripisovali posebnega pomena? Prav ti so lahko prvi znaki parodontoze. Ker je bolezen precej zahrbtna, marsikdo predolgo čaka do napredovale faze, ko je škoda lahko že nepopravljiva. Parodontoza ni le estetska težava, temveč lahko privede do izgube zob in celo vpliva na splošno zdravje, saj je povezana z boleznimi srca, sladkorno boleznijo in drugimi sistemskimi obolenji.

