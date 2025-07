Paradižniki, črni kot noč: prava redkost, a izjemno zdravi (in to je razlog)

Pred nami je sezona paradižnika, in če ste ljubitelji, gotovo veste, da ta zelenjava, ki jo botanično uvrščamo med sadeže, ni vedno samo rdeče barve, saj obstajajo tudi posebne sorte, ki so zelene, rumene, oranžne, vijolične, rjave, modre in črne.

Pravzaprav se je kultivirani rdeči paradižnik razvil iz divjih sorodnikov, ki imajo zeleno-vijolične plodove, in prav te divje vrste zadnja desetletja burijo duhove znanosti.

Paradižnik je eden najbolj priljubljenih rastlinskih živil na svetu. Tudi ljudem, ki ne marajo zelenjave, paradižnik pogosto tekne, če nič drugega pokuhan v omaki. Zato so strokovnjaki začeli razmišljati, kako bi temu opevanemu plodu izboljšali hranilno vrednost. Sam po sebi sicer že vsebuje precej za zdravje koristnih antioksidantov (vitamin C, A in likopen), vendar pa je znanstvenike zanimalo, ali bi lahko v paradižniku povišali količino antocianinov.

Antocianini so polifenolne snovi, ki jih rastline proizvajajo kot odziv na stres in različne škodljive vplive okolja. Delujejo torej kot antioksidanti in strokovnjaki so ugotovili, da imajo podobne učinke tudi na živalski in človeški organizem.

Raziskave so denimo pokazale, da antocianini celice varujejo pred oksidativnim stresom, poškodbami prostih radikalov in UV-B žarki, ki so vsi po vrsti glavni krivci staranja in nastanka raka.

Dodatne študije so razkrile, da ima uživanje hrane, bogate z antocianini, prebiotične učinke na črevesje in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, diabetes in debelost. Hkrati so strokovnjaki ugotovili, da antocianini varujejo tudi človeški vid, živčevje in kognitivne sposobnosti ter zavirajo razrast škodljivih bakterij