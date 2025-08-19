Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Imate občutek, da vas koleno pri hoji »zateguje«? Morda opažate jutranjo okorelost ali bolečine v prstih, kolkih, ramenih? Osteoartroza oziroma osteoartritis je kronično degenerativno stanje sklepov, ki prizadene predvsem starejše, vse pogosteje pa tudi aktivne posameznike srednjih let.

Čeprav je osteoartroza najpogostejša oblika artritisa, jo številni predolgo spregledajo kot »znak staranja«. Prav zakasnelo ukrepanje pa pogosto vodi v napredovanje težav: od izgube gibljivosti do hudih bolečin.

Zakaj pride do osteoartroze

Osteoartroza se razvije kot posledica dolgotrajne obrabe in degeneracije sklepnega hrustanca, to je gladka, elastična plast, ki prekriva konce kosti in omogoča brezhibno gibanje sklepa. Ko se hrustanec zaradi preobremenitve, staranja ali drugih dejavnikov postopoma tanjša in razpoka, se poveča trenje med kostmi. To sproži vnetni odziv, ki dodatno pospeši propadanje tkiva, vodi v zadebelitev kostnih robov (t. i. osteofiti) in povzroča postopno izgubo gibljivosti sklepa.

