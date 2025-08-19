Predstavitvena informacija

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
Fotografija: FOTO: Medicofit
Odpri galerijo
FOTO: Medicofit

Promo Slovenske novice
19.08.2025 ob 09:10
19.08.2025 ob 09:10
Promo Slovenske novice
19.08.2025 ob 09:10
19.08.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 1:29 min.

Imate občutek, da vas koleno pri hoji »zateguje«? Morda opažate jutranjo okorelost ali bolečine v prstih, kolkih, ramenih? Osteoartroza oziroma osteoartritis je kronično degenerativno stanje sklepov, ki prizadene predvsem starejše, vse pogosteje pa tudi aktivne posameznike srednjih let.

Čeprav je osteoartroza najpogostejša oblika artritisa, jo številni predolgo spregledajo kot »znak staranja«. Prav zakasnelo ukrepanje pa pogosto vodi v napredovanje težav: od izgube gibljivosti do hudih bolečin.

Zakaj pride do osteoartroze

Osteoartroza se razvije kot posledica dolgotrajne obrabe in degeneracije sklepnega hrustanca, to je gladka, elastična plast, ki prekriva konce kosti in omogoča brezhibno gibanje sklepa. Ko se hrustanec zaradi preobremenitve, staranja ali drugih dejavnikov postopoma tanjša in razpoka, se poveča trenje med kostmi. To sproži vnetni odziv, ki dodatno pospeši propadanje tkiva, vodi v zadebelitev kostnih robov (t. i. osteofiti) in povzroča postopno izgubo gibljivosti sklepa.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

Več iz te teme:

Medicofit osteoartroza bolečine fizioterapija

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.