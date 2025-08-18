Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

Doživite jo lahko z vsemi čutili, skozi ritem salse, vonj uličnih stojnic v Ciudadu de Méxicu, barve tržnic v Peruju in okus sladkega kokosa, ki ostane na jeziku še dolgo po zadnjem grižljaju. In to je šele začetek.

To je kuhinja, ki ne potrebuje dragih sestavin ali popolno urejenih krožnikov, ampak le dobro voljo, prave začimbe in radovednost, da se prepustite novim okusom. V Mehiki vas bo na primer prijazna prodajalka na tržnici vprašala: »Z rdečo ali zeleno omako?« V Kolumbiji vas bodo povabili k mizi, čeprav ste popoln neznanec. V Dominikanski republiki boste spoznali, da je sladica na začetku kosila nekaj čisto običajnega.

