Ne spite? Najbolj bo pomagala vadba (ena vrsta še posebej)

Mnogim je povsem logično, da dober spanec zagotavlja redna vadba, marsikdo pa se tega še vedno ne zaveda in zanje so potrebne številne raziskave, ki bi jim odprle oči. Torej, vadba ima ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti spanja, še posebno pri starejših.

Raziskave so pokazale, da redna telesna aktivnost lahko znatno izboljša kakovost spanja ter zmanjša simptome nespečnosti. Sploh starejši ljudje pogosto trpijo za motnjami spanja, kar lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, kot so depresija, anksioznost, hipertenzija in srčno-žilne bolezni.

Vpliv vadbe na nespečnost je bila osrednja točka številnih raziskav, ki so preučevale različne vrste vadbe, vključno z aerobno vadbo, kombinirano vadbo in vadbo za moč.

Različne vrste vadbe imajo različno učinkovitost pri izboljšanju kakovosti spanja. Metaanalize so pokazale, da je vadba za moč najbolj učinkovita pri izboljšanju spanja pri starejših. Udeleženci, ki so izvajali vadbo za moč, so dosegli povprečno izboljšanje kakovosti spanja za 5,7 točke na Pittsburškem indeksu kakovosti spanja (PSQI).

Aerobna vadba, kot so kolesarjenje, ples, plavanje in hitra hoja, je prav tako pokazala pozitivne učinke, vendar v manjši meri, s povprečnim izboljšanjem za 3,7 točke. Kombinirana vadba, ki vključuje elemente aerobne vadbe, vadbe za moč, ravnotežje in fleksibilnost, je prinesla povprečno izboljšanje za 2,5 točke