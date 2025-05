Naturopatinja Erika Brajnik: Tako se bomo znebile maščobe okoli trebuha

Sodobna potrošniška družba nas želi prepričati, da je staranje (sploh žensko) nekaj neprijetnega, čemur se moremo zoperstaviti, in zato nam ponuja ogromno instant rešitev, ki v najboljšem primeru ne delujejo, v najslabšem pa nam prinesejo ogromno neprijetnih stranskih učinkov.

A če znamo prisluhniti svojemu telesu in razumeti, kaj se dogaja v nas, obstaja veliko načinov, da podpremo svoje zdravje na prijazen način in izboljšamo počutje, ne glede na to, ali jih štejemo 30, 40, 50, 60 ali še več.

Tako meni mednarodno priznana naturopatinja, predavateljica in terapevtka Erika Brajnik, ki smo jo tokrat gostili v podkastu Oneplus. Strokovnjakinja, ki na podlagi narave in znanosti že več kot 20 let pomaga ženskam in ki ji zaupajo številne Slovenke, nam je pogovoru delila dragocene modrosti in dokazala, da se da z majhnimi koraki storiti velike premike na bolje, pa naj bo to lajšanje menstruacij, spodbuditev zanositve, povrnitev energije po porodu, miritev napornih simptomov menopavze ali hujšanje in krepitev koncentracije ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.