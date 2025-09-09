Predstavitvena informacija

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
Fotografija: Direktor ZRS Koper in vodja Mediteranskega centra zdravja ZRS Koper, ki znanstvena spoznanja prenaša v vsakdanje življenje.
Direktor ZRS Koper in vodja Mediteranskega centra zdravja ZRS Koper, ki znanstvena spoznanja prenaša v vsakdanje življenje.

09.09.2025 ob 07:58
09.09.2025 ob 08:00
09.09.2025 ob 07:58
09.09.2025 ob 08:00

Oglejte si videointervju z dr. Radom Pišotom in spoznajte, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) ZRS Koper ustvarja temelje za daljše, bolj zdravo in kakovostno življenje.

»Mediteranski center zdravja ZRS Koper želi prehitevati osnovno zdravstveno paradigmo, ki je odziv na bolezen. Tako posamezniki kot družba največkrat odreagiramo šele, ko se pojavi bolezen. Stremimo k temu, da naredimo vse, kar je mogoče, da do poškodbe ali bolezni sploh ne pride​,« poudarja dr. Rado Pišot, vodja MCZ ZRS Koper in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Naročnik oglasne vsebine je ZRS Koper

