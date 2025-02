Najsodobnejša terapija TECAR na svetu v kliniki Medicofit

Od nedavnega se lahko kot edini v Sloveniji pohvalijo z novo pridobitvijo, ki bo še dodatno izboljšala učinke fizioterapevtskega zdravljenja – TECAR Wintecare T-Advanced.

Celostno zdravljenje poškodb, ki temelji na najvišjih strokovnih smernicah obravnave, je osrednja vizija strokovnjakov klinike Medicofit. Specialiste fizioterapije odlikuje izredno visoka uspešnost rehabilitacije vseh vrst poškodb gibalnega sistema.

Moderen in inovativen pristop zdravljenja je mogoč zaradi nenehnega strokovnega izobraževanja in tudi vlaganja v najsodobnejšo in najboljšo opremo. Ena izmed najnovejših pridobitev klinike Medicofit je TECAR Wintecare T-Advanced – celostna rešitev za popolno obravnavo najrazličnejših vrst poškodb.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit