Limski fižol: ena najbolj zdravih vrst fižola, ki prepriča z maslenim okusom

Fižol spada med stročnice, ki so poleg zelenjave in sadja ena najbolj zdravih živilskih skupin, zaradi visoke vsebnosti beljakovin, aminokislin in vlaknin jih nekateri označujejo celo za superživila. A niso vse vrste fižola enake. Na prvi pogled se zdi, da se razlikujejo samo po videzu in okusu, vendar imajo nekatere vrste tudi več dragocenih hranilnih snovi in naj bi bile posledično bolj zdrave za uživanje. Eden takšnih je limski fižol, ki tako kot večina fižola izvira iz Južne Amerike.

Glavna sestavina slavne paelle

Limski fižol (Phaseolus lunatus) je ime dobil po Limi, prestolnici Peruja. V Evropo smo ga dobili dokaj pozno, šele sredi 16. stoletja po španskem osvajanju te južnoameriške države. Tam so to sorto fižola staroselci sicer uživali že od prvega stoletja našega štetja, cenili so ga zaradi okusa pa tudi zato, ker je bil bogat vir energije ter hranil.

Limski fižol po videzu nekoliko spominja na bob (Vicia Fava), saj je večje, bolj okrogle oblike in najpogosteje svetlo zelene ali krem barve (čeprav so nekateri kultivari tudi temnejši in pisani), vendar spada v isti botanični rod kot preostali fižoli, to je Phaseolus. Z bobom je le v daljnem sorodstvu, oba sodita v družino metuljnic (Fabaceae), nam je pa bob Evropejcem bolj poznan, saj tukaj raste že od nekdaj, medtem ko so vse vrste fižola v Evropo prišle z osvajalci iz Novega sveta ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.