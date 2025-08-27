Slovenski zdravstveni sistem je obremenjen in pogosto prepočasen za sodobne potrebe prebivalstva. Ljudje ostajajo brez dostopa do osnovne oskrbe, specialistični pregledi so časovno oddaljeni, mnogi pa si ne morejo privoščiti dolgotrajnega čakanja, še posebno pri akutnih zdravstvenih težavah.

Vse več ljudi nima primernega dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva. Po podatkih za leto 2024 je več kot 140.000 oseb brez izbranega osebnega zdravnika. Približno 30.000 starejših od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je vključenih v dodatne ambulante, vendar te ne zagotavljajo enake dostopnosti zdravstvenih storitev.

Statistike kažejo, da v Sloveniji na leto opravimo več kot pet milijonov specialističnih ambulantnih obravnav, na primarni ravni pa je bilo v letu 2023 kar 15.765.385 stikov, kar pomeni povprečno sedem obiskov zdravnika na prebivalca. Največji delež teh stikov, 74 odstotkov oziroma skoraj 12 milijonov, je bil opravljen v ambulantah splošne in družinske medicine.

Težava v javnem zdravstvu ni le pomanjkanje osebnih zdravnikov, ampak tudi dolge čakalne dobe za pregled pri specialistu. Tako je na primer povprečna čakalna doba z napotnico 'redno' za prvi prosti termin pri kardiologu 299 dni, pri dermatologu 468 dni, pri ortopedu 175 dni*. Vse to postavlja posameznika pred pomembno vprašanje: kaj storiti, ko zdravje ne more čakati?

Zamujena diagnoza lahko pomeni večje tveganje za zdravje in kakovost življenja. Denimo, pri srčno-žilnih boleznih je lahko vsaka zamuda usodna. Prav zato postajajo zasebna zdravstvena zavarovanja vse pomembnejša rešitev za hitro, enostavno in učinkovito obravnavo.

