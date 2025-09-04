»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«
Gibanje je človekova naravna potreba. Ni le koristno, temveč nujno. V otroštvu krepi telo, uri koordinacijo in razvija možgane. V mladosti gradi samozavest, pripadnost in vztrajnost. V odraslosti skrbi za ravnovesje med obveznostmi in psihofizičnim zdravjem. V poznejših letih pa postane temelj ohranjanja vitalnosti in samostojnosti. A ta vseživljenjski tok gibanja se ne zgodi sam od sebe, že doma, v družini moramo ustvariti okolje, ki otrokom pokaže, da je gibanje vir zadovoljstva, samospoznanja in moči.
O tem, zakaj je gibanje ključni del otrokovega razvoja in kako lahko starši prispevajo k oblikovanju zdravih navad, smo se pogovarjali s Primožem Kobetom, atletom, olimpijcem, športnim pedagogom in očetom dveh otrok, ki že več kot dve desetletji živi šport tako na profesionalni kot družinski ravni.
