Predstavitvena informacija

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
Fotografija: Gibanje je ena najpomembnejših dejavnosti v otroštvu. FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Gibanje je ena najpomembnejših dejavnosti v otroštvu. FOTO: Depositphotos

Promo Slovenske novice
04.09.2025 ob 09:11
04.09.2025 ob 09:11
Promo Slovenske novice
04.09.2025 ob 09:11
04.09.2025 ob 09:11

Gibanje je človekova naravna potreba. Ni le koristno, temveč nujno. V otroštvu krepi telo, uri koordinacijo in razvija možgane. V mladosti gradi samozavest, pripadnost in vztrajnost. V odraslosti skrbi za ravnovesje med obveznostmi in psihofizičnim zdravjem. V poznejših letih pa postane temelj ohranjanja vitalnosti in samostojnosti. A ta vseživljenjski tok gibanja se ne zgodi sam od sebe, že doma, v družini moramo ustvariti okolje, ki otrokom pokaže, da je gibanje vir zadovoljstva, samospoznanja in moči.

O tem, zakaj je gibanje ključni del otrokovega razvoja in kako lahko starši prispevajo k oblikovanju zdravih navad, smo se pogovarjali s Primožem Kobetom, atletom, olimpijcem, športnim pedagogom in očetom dveh otrok, ki že več kot dve desetletji živi šport tako na profesionalni kot družinski ravni.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je OKS-ZŠZ

Več iz te teme:

šport otroci gibanje Evropski teden športa športna rekreacija primož kobe

Priporočamo

Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«
Photo
Poglejte, kdo je sedel v eminentni prvi vrsti na Miss Universe, med njimi Trumpov prijatelj (FOTO)
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Janša v šoku zaradi Bleda, ugledni pravnik šel še dlje: »Hamas je hvaležen za šenkan denar«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

Priporočamo

Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«
Photo
Poglejte, kdo je sedel v eminentni prvi vrsti na Miss Universe, med njimi Trumpov prijatelj (FOTO)
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Janša v šoku zaradi Bleda, ugledni pravnik šel še dlje: »Hamas je hvaležen za šenkan denar«

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.