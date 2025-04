Kje poiskati najboljši vir beljakovin za otroke?

Kakšno vlogo pri tem igrajo beljakovine?

Otroci imajo zaradi intenzivne rasti in razvoja večje potrebe po hranilih kot odrasli in zato potrebujejo zdravo, uravnoteženo prehrano, ki mora biti energijsko bogata in raznolika ter prilagojena starostnim obdobjem. Pestra prehrana je namreč ključnega pomena za delovanje celega telesa – razvoj kosti, mišic, organov in možganov, zato mora biti nujno sestavljena iz različnih živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate, beljakovine in zdrave maščobe. Ogljikovi hidrati so za telo gorivo, beljakovine pa gradniki. Skupaj z zdravimi (nenasičenimi) maščobami tvorijo trojico, ki otrokom daje energijo, gradi in obnavlja tkiva ter nasploh skrbi, da so polni energije, razvijajo moč, se lahko učijo in se dobro počutijo. Da bi otroku zagotovili takšno prehrano (hranilno bogato in uravnoteženo), mora biti na njegovem krožniku veliko zelenjave, sadja, vlaknin, mlečnih izdelkov, rib, mesa, stročnic in polnovrednih žit, čim manj (ali nič) pa nasičenih maščob ter sladkih jedi in pijač.

Vse to je zelo pomembno za vse otroke, še posebej pa morajo starši paziti, če je njihov otrok športno zelo aktiven.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne