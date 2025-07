Kdaj je napihnjenost znak za alarm in moramo obiskati zdravnika

Celo življenje ste imeli raven trebuh, kar naenkrat pa po vsakem obroku vzbujate radovedne poglede, če slučajno pričakujete naraščaj? In če pustimo napihnjen trebušček ob strani, bistveno bolj neprijeten je občutek, ki ga ta zaneti v telesu, saj nas obteži in utrudi.

Znano je, da se z leti prebava upočasni, peristaltika in izločanje želodčne kisline se zmanjšata, zato hrana dlje ostaja v prebavilih, kar poveča tvorbo plinov in napihnjenost. Pri ženskah svoje naredijo še hormonske spremembe, ki prav tako upočasnijo črevesje, zakrivijo pa tudi zadrževanje vode.

Gre za neprijetne posledice upočasnjevanja življenjskih funkcij, s katerimi se sooča veliko odraslih. »Po obroku je določeno stanje napihnjenosti povsem normalno, saj se sestavine v hrani fermentirajo in proizvajajo pline. Želodec je zaradi tega videti napihnjen,« za Huffington Post pojasnjuje gastroenterologinja dr. Vivy Cusumano. To še posebno velja, ko uživamo hrano, polno vlaknin in hrano, ki zapira, recimo rdeče meso in tudi nekateri mlečni izdelki.

A kot opozarja gastroenterologinja, je treba, če napihnjenost spremljajo še drugi simptomi, stanju nameniti nekaj več pozornosti in se o tem pogovoriti z zdravnikom