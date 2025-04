Karmen Henigsman: Otrok alkoholika v sebi doživlja čustveni kaos (VIDEO)

Karmen Henigsman, magistrica psihologije in sodelavka Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je specializirana za delo z otroki in mladostniki iz družin, kjer je prisotna zasvojenost, je v podkastu Onaplus opisala, kako življenje doživljajo otroci, ki odraščajo v družini, zaznamovani z alkoholom.

»Otroci alkoholikov ves čas živijo v negotovosti, kdaj bo prišlo do prepira, konflikta ali incidenta zaradi pitja alkohola, tudi do fizičnega ali psihičnega nasilja, ki ni redkost v takih družinah. Pogosto pride do zanemarjanja otrokovih potreb in zgodi se celo en preobrat, otrok postane bolj usmerjen na potrebe starša, kakor na svoje. In ves je na preži, da ohranja mir, miri vzdušje, da ne bi prišlo do kolapsa,« pove sogovornica.

Po besedah psihologinje je pri otrocih, ki odraščajo ob alkoholu, prisoten zunanji in hkrati tudi notranji kaos. »Do starša čuti hkrati ljubezen in jezo, kdaj celo sovraštvo. In to otrok težko razume - kako lahko ne maram osebe, ki jo imam rad? To je zanje preprosto preveč. Zato razvijejo mehanizme, ki jim pomagajo preživeti,« pojasnjuje Henigsman in dodaja, da otroci alkoholikov preživijo, dokler so v teh okoliščinah. Po tem pa se zgodi življenje, vsi mehanizmi morajo nekako ven in zgodi se marsikaj ...