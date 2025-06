Kako učinkovito obvladati bolečino v peti?

Ste tekač ali rekreativni športnik in ste pred kratkim začeli opažati neprijetno bolečino in togost v peti, ki se poslabša na začetku aktivnosti in nato postopoma popusti, v mirovanju pa se znova pojavi? Se bolečina morda stopnjuje in postaja hujša in vse bolj zbadajoča?

Lahko pa, da opravljate stoječe delo in ste nenadoma začutili ostro bolečino v peti, ki je še posebej intenzivna zjutraj ali po več urah stanja na nogah. Ali pa ste zgolj zaradi vsakodnevnih obveznosti veliko aktivni, v pogonu in ste lepega dne občutili topo bolečino v predelu pete?

Bolečina v peti lahko doleti vsakogar. Bolj pogosta je pri tekačih in aktivnih posameznikih, ljudeh, ki opravljajo stoječe delo, pri tistih s čezmerno telesno težo in pri nosečnicah. Nastane zaradi prevelike obremenitve stopala, nošenja neustrezne obutve, degenerativnih sprememb in vnetij.

Sprva se lahko pojavi le blago nelagodje, ki ga je možno pomiriti s počitkom, a če bolečino še naprej zanemarjamo, se počasi lahko razvije v kronično težavo, ki vse bolj boli in vpliva na našo mobilnost ter splošno počutje. Zato velja pravilo, da če preprosti domači ukrepi bolečine in težav ne odpravijo povsem, je dobro, da se napotimo do ustreznega strokovnjaka, ki bo pregledal stopalo in odkril vzrok za ponavljajoče se bolečine v peti.

