Kako ravnati, ko nas že seznam vseh opravkov spravlja v stres in utrujenost

Če je vaš vsakdan sestavljen iz mnogih opravkov, potem se zelo verjetno poslužujete t. i. to-do liste, torej imate zabeleženo, kaj vse morate postoriti.

Nekatere taki seznami pomirjajo, saj so nekakšno zagotovilo, da česa ne pozabimo, niso pa redki tisti, ki jih taki seznami spravljajo v stres. Gre za anticipajoči stres, torej reakcija, ki nastane že zgolj ob predvidevanju prihodnosti. In posledično tudi vnaprejšnje utrujenosti, ko nas že sama misel na to, kaj vse moramo postoriti, utrudi.

Kot za Psychology Today piše terapevtka Anna Katharina Schaffner, ki se pri svojem delu osredotoča na izgorelost in je tudi avtorica knjige Exhausted: An A-Z for the Weary (Izčrpani: Od A do Z za utrujene, op. a.), je njenim pacientom, ki se soočajo z izgorelostjo, skupno to, da se praktično nikoli ne morejo povsem sprostiti in uživati v času, ko ne delajo.

»Poskušajo, a tudi, ko ne delajo nič, ti trenutki niso sproščujoči. Zakaj? Ker nenehno razmišljajo o njihovem seznamu opravkov. Ko se poskusijo sprostiti, se njihove misli osredotočajo na vse še neopravljene naloge, za katere vedo, da jih na neki točki bodo morali postoriti,« piše Schaffnerjeva.

Takšno razmišljanje je seveda problematično. In to iz več razlogov. Prvi je zagotovo ta, da v takšnem stanju ...

