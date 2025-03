Kako jesti zdravo, ko večerjamo v restavraciji

Zagotovo je po uravnoteženi prehrani najlažje strmeti, če jemo doma, a tudi druženje zunaj in obedi v restavracijah so ne le zabavni in sproščeni, ampak lahko tudi marsikdaj olajšajo dneve, ki so polni obveznosti. Poleg tega pa lahko v restavracijah spoznamo nove okuse in zadovoljimo gurmansko veselje. Je pa res, da je za prehranjevanje izven doma značilno, da se velikokrat preveč najemo in da je ta hrana lahko bolj osiromašena.

Vendar ni nujno vedno tako. Tudi, ko jemo zunaj, lahko poskrbimo, da jemo tako, kot se sicer držimo - zdravo in uravnoteženo.

Portal Healthline navaja več priporočil, s katerimi si lahko pomagamo, da bomo zadovoljili smernicam, ki jim sledimo.

Prvi korak je, da si meni, ki ga ponuja restavracija, preberete že doma in vnaprej razmislite, kaj bi naročili. Bolj je verjetno, da boste izbrali bolj zdravo jed, ko še niste lačni in vas pri izbiri ne motijo pogovori v družbi. Z izbiro vnaprej se boste izognili hipnim odločitvam, ki bi jih kasneje lahko obžalovali.

Še en koristni trik je, da če ste že zelo lačni, ko se odpravljate od doma, pojejte manjši, zdrav prigrizek, recimo nekaj sadja.

Čeprav je že čas za odhod in ste na poti do kosila ali večerje, le pomislite, koliko časa bo še trajalo, da pridete do tja, da boste naročili in da hrano sploh pripravijo ... Torej je ideja o prigrizku povsem na mestu. S tem se boste tudi izognili verjetnosti, da bi v restavraciji takoj posegli po košarici s kruhom ali pa pojedli preveč.

Ko naročate jedi, se posvetite temu, kako je jed pripravljena. Kuhana, pečena, pražena in poširana hrana je zagotovo bolj zdrava kot panirana in hrustljavo pripravljena. Slednja ima več maščob in je visoko kalorična ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.