Kako brati prehranske tabele (in kako nam to lahko koristi pri sestavi zdravega obroka)

Časi preprostih, enobarvnih embalaž, v katerih so zapakirana živila, so že zdavnaj mimo in če so bile včasih le sladkarije tiste, ki so lovile poglede s privlačnimi barvami in napisi, zdaj praktično vsako živilo privablja z mikavnimi potiski. Zadnja leta so najbolj opazni produkti, ki se šopirijo z visoko vsebnostjo beljakovin, nekateri izdelki se pohvalijo z napisom light (kar bi pomenilo, da vsebuje manj maščob in sladkorjev), spet drugi, da ima živilo visoko vrednost vitaminov in mineralov.

A kot smo pisali v članku, ki si ga lahko preberete tukaj, je bolje, kot opazne napise na sprednji strani embalaže, brati prehranske tabele, ki nam povedo, kakšne so sestavine in hranilne vrednosti živila. Še posebno pozorni moramo biti na vrednost sladkorjev, saj ima žal ogromno živil bistveno več sladkorja, kot bi človek pričakoval (in tudi potreboval). Ob tem dejstvu se vsi plusi, ki jih živilo prinaša z vitamini ali pa beljakovinami nekako pretopijo v (pre)sladek minus.

Navajanje je zakonsko določeno

Prav zato je pomembno, če želimo vedeti, kaj bomo pojedli, da preberemo prehranske tabele. Zanje je potrebnega nekaj časa, zbranosti in poznavanja vseh kratic, ki so stisnjene v tem malem prostoru na embalaži. Navajanje hranilnih vrednosti je zakonsko določeno, države članice Evropske unije morajo ... Preberite več TUKAJ, na Onaplus.si.