Kaj povzroča entezopatijo in kako jo zdravimo?

Bolečine so pogosto del našega vsakdana, zlasti po 50. letu. Pomembno je, da jih ne zanemarimo, da smo pozorni na spremembe in omejitve pri gibanju in da ne dovolimo, da bi bolečina postala del našega življenja. S hitrim in pravočasnim odzivom, diagnozo in zdravljenjem lahko preprečimo, da bi vnetja in bolečine postali kronični. Vsakdo si zasluži življenje brez bolečin.

In prav entezopatija je bolezensko stanje, ki je pogosto spregledano, morda celo pomešano z drugimi obolenji – posledično lahko pride do zapletov in kroničnih stanj. V resnici gre za stanje, ki ga lahko s pravočasnim zdravljenjem hitro saniramo. Zato je ključno, da prepoznamo simptome entezopatije in pravočasno poiščemo pot od diagnoze do rehabilitacije.

