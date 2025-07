Jejte po francosko: skrivnosti za vrhunsko kulinarično doživetje

Življenje po francosko je zapolnjeno in izpopolnjeno z majhnimi in rednimi užitki. Pogosto so ti povezani z dobrim obrokom, ki ni nujno okronan z Michelinovo zvezdico. Topla in hrustljava bageta s sirom brie, omamno dišeč masleni rogljiček … Preproste sestavine in enostavne jedi, ki po francosko dobijo čisto drugačno dimenzijo.

Francozi ne jedo zato, ker morajo, ampak ker znajo. Hrana ni opravilo, ampak je praznovanje. Vsak obrok je zgodba in obred s posebnim pomenom. Kosilo lahko traja dve uri, večerja še dlje. Vino se ne pije zato, ker je na jedilniku, ampak zato, ker je tisto pravo dopolnilo vsakemu obroku. Tudi tišina je dobrodošla, če jo spremlja košček camemberta. Hrana je v Franciji odličen izgovor za kakovostno druženje. Ta pristop v sodobnem tempu življenja marsikje izginja, a morda je prav zdaj čas, da ga spet odkrijemo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija