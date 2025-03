Spondiloza: vse, kar morate vedeti o degeneraciji hrbtenice

Bolečina v hrbtenici je pogosta spremljevalka staranja, vendar ni nujno, da je tako. Težavno vstajanje iz postelje, togost v vratu po dolgem dnevu pred računalnikom, težje sklanjanje in pobiranje predmetov s tal, vse to so stanja, ki jih pripisujemo staranju ali celo utrujenosti, lahko so pa to tudi prvi znaki spondiloze oz. spondiloartroze – degenerativne bolezni hrbtenice, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu.

Zakaj je tako pomembno, da ne zanemarimo tovrstnih težav? Če se ne odzovemo pravočasno, lahko pride do kroničnih bolečin, zmanjšanja gibljivosti in celo nevroloških težav. Pomembno je torej, da spoznate bolezen, predvsem pa tudi pristope, s katerimi lahko preprečite njeno napredovanje in izboljšate kakovost svojega življenja.

