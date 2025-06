Izpoved bolnice z rakom na mehurju: Po agresivni obliki zdaj živi polno življenje

Zgodnji simptomi raka mehurja se kažejo v obliki, zaradi katere bolniki pomislijo na druga, manj resna obolenja in se zaradi tega kasneje odpravijo na pregled k zdravniku. A če je rak mehurja odkrit dovolj zgodaj in posledično dovolj hitro zdravljen, je stopnja preživetja lahko zelo visoka. Zato je toliko bolj pomembno, da simptomov ne ignoriramo.

»Pri vsakodnevnem delu v ambulantah vidimo, da je rak sečnega mehurja resnično spregledan rak. Bolniki namreč kar zanemarijo dejstvo, da so imeli krvavo vodo. In to krvavo vodo brez bolečin. Na to bi morali biti res pozorni, krvava voda namreč ni nekaj normalnega in je treba opraviti pregled,« pojasnjuje urolog doc. dr. Simon Hawlina s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana in dodaja, da kakšni raki povzročajo tudi simptome spodnjih sečil.

»Nekateri bolniki navajajo, da jih peče pri uriniranju, torej gre za podobno bolečino kot pri vnetem urotraktu. Zato marsikdaj vidimo, da tudi osebni zdravniki spregledajo to bolezen in pošljejo bolnika na obravnavo k specialistu urologu šele nekaj mesecev po pojavu teh simptomov.«

Od travme do preživetja in ozdravitve

Na srečo le za kratek čas je napačno diagnozo prejela tudi danes 72-letna Majda Popovič. »Ko sem poleti 2012 v urinu zagledala kri, sem se takoj odpravila k zdravnici. Ker je mislila, da gre za vnetje ledvic, sem dobila antibiotik, a ker po enem tednu ni bilo nič bolje, me je zdravnica takoj poslala na dodatne preglede. Odkrili so mi agresivno obliko raka na mehurju. Vzelo mi je sapo, toda v tistem trenutku ...

