Imela je raka, a so ji dejali, da gre za posledice koronavirusa

Krvni rak ima številne simptome, ki jih zlahka pripišemo kateri drugi, bistveno manj resni bolezni. Zato z obiskom zdravnika odlašamo.
Fotografija: Ker je ravno prebolela Covid-19, je Metka Kržan utrujenost pripisovala tej virusni okužbi. Foto: Miran Juršič
Ker je ravno prebolela Covid-19, je Metka Kržan utrujenost pripisovala tej virusni okužbi. Foto: Miran Juršič

Daša Mavrič
03.09.2025 ob 09:35
Daša Mavrič
03.09.2025 ob 09:35

Morda nenadnemu izgubljanju kilogramov, nočnemu potenju in pogostim virozam sprva ne bi pripisovali resne pozornosti, a vse to so znaki, ob katerih bi se vsak od nas moral odzvati in obiskati zdravnika. Vzrok za takšne simptome je lahko resna bolezen – kot je recimo krvni rak.

»Kronične bolezni sicer ne napredujejo hitro in za sam razplet ni toliko pomembno, a so diagnosticirane jutri ali čez nekaj mesecev, a je pomembno, da bolnik ve, da ima težave in kako je videti, če bolezen dobi zagon,« je na novinarski konferenci pred letošnjim mednarodnim mesecem krvnih rakov, ki ga obeležujemo v septembru, povedal prof. dr. Samo Zver, dr. med., spec. hematolog, internist in klinični farmakolog, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Pot do zdravnika rešuje življenje

Samo Zver se spominja svojih začetkov dela kot hematolog, ko so starejši kolegi paciente s kronično limfocitno levkemijo puščali v nevednosti ...

razkrivamo pa vam tudi osebni zgodbi dveh bolnikov s krvnim rakom TUKAJ, na Onaplus.si

