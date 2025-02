Imate več otrok? Psihologi pravijo, da imate enega skoraj zagotovo rajši

Psihologi so še do nedavnega menili, da se favoriziranje otrok v družinah dogaja glede na spol, torej, da imajo matere rajši hčerke, očetje pa sinove, vendar je nova študija, ki jo je na začetku letošnjega leta objavilo Ameriško psihološko združenje, ovrgla to prepričanje.

Tako matere, kot očetje večjo naklonjenost izkazujejo hčerkam, sta ugotovila raziskovalca in avtorja študije Alexander Jensen z ameriške univerze Brigham Young University v Utahu in McKell A. Jorgensen-Wells s kanadske univerze Western v Ontariu, ki sta zbrala in analizirala 30 dosedanjih študij in 14 drugih virov na to temo ter tako zajela vzorec skoraj 20.000 primerov.

A ni ju presenetil samo rezultat, da imajo starši raje deklice, podatki so jima pokazali, da mame in očetje favorizirajo tudi ...

