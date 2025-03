Hormonske akne: Ko je pri 40. koža spet polna mozoljev

Vam je situacija poznana? Nikoli v najstništvu niste imeli težav s kožo, nobenih hujših travm zaradi aken, sedaj, pri 40. pa je korektor v uporabi pogosteje kot prej celo mladost. Ali pa ste se morda v puberteti že soočali z aknasto kožo, to fazo uspešno prebrodili in zdaj se zgodba ponavlja.

Kaj se dogaja? Zakaj se v letih, ko naj bi bili mozolji le še spomin na fotografijah iz mladosti, spet spopadamo z bolečimi, napihnjenimi in živordečimi tegobami? In čeprav se je vsaj psihološko verjetno s tako kožo lažje soočati v odrasli dobi, kot v ranljivem najstniškem obdobju, pa kljub vsemu mozolji niso stvar, ki bi se je človek veselil. Tudi tisti s še tako trdno samopodobo ne.

Kot piše ameriški portal Healthline, med hormonske akne štejemo izbruhe, ki so povezani s spremembami v hormonih, kar je običajno za obdobje pubertete. A se hormonski izbruhi lahko pojavijo tudi v odrasli dobi, najpogosteje pri ženskah. Po raziskavi iz leta 2008, ki jo povzema omenjeni portal, ima približno 50 odstotkov žensk med 20. in 29. letom ter 25 odstotkov žensk med 40. in 49. letom akne. Med te neprijetne hormonske spremembe sodijo akne na ličnicah in čeljusti, ogrci, beli ogrci, mastna koža, vnetja in občutljivost.

»Večina izbruhov se zgodi, ko postanejo lojne žleze v koži bolj občutljive na skupino androgenih hormonov,« pravi ameriška dermatologinja Natalia Spierings. Ti hormoni spodbujajo delovanje lojnic in povečajo proizvodnjo olja v koži. Vsi ljudje imajo določeno raven androgenov, ki se med puberteto poviša. »Nekatere ženske so bolj občutljive na androgene vse življenje, nekatere manj, hormonska občutljivost pa se spreminja tudi z leti,« pojasnjuje Spieringsova ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.