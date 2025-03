Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

Poznate tisto zoprno jutranjo bolečino v vratu, ki vam onemogoča obračanje glave, saj imate občutek, kot da bi se ponoči nekaj zataknilo? Bolečina je ostra in topa, vrat pa skoraj blokiran. Gre za klasični heksenšus oziroma akutni spazmodični tortikolis.

Heksenšus najpogosteje prizadene vrat in se pojavi kot nenadna bolečina, ki jo običajno povzročijo nenadni gibi, poškodbe ali dolgotrajna napačna drža.

Čeprav gre večinoma za akutno in kratkotrajno stanje, lahko bistveno vpliva na kakovost življenja posameznika. Razumevanje vzrokov in simptomov heksenšusa je ključno za pravočasno in učinkovito zdravljenje.

